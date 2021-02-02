كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:26 ص
ايهاب مصطفىطباعة
كتب الشاعر الكبير عنتر هلال شهادة يذكر فيها كيف بدأ وكيف كانت نقطة انطلاقه مرورًا بشهرته والكثير، يقول هلال:" صباح يوم الأحد من عام 1977 وأنا جالس فى ركن الصابرين فى كافيتريا "خبيني" مع مجموعة زملائي الفشلة والذين هم الآن على قمة الإداره فى كل المجالات، أقرأ عدد جريدة أخبار اليوم الذي يصدر يوم السبت ويصل إلينا فى أسوان اليوم التالي، وقعت عيناي على خبر فى صفحة الفن التي كان يحررها محمد تبارك، محتواه أن المنتج الغنائي عاطف منتصر بصدد تكوين فريق غنائي اسمه " فرقة المصريين"، وأن الغرض منه تقديم شكل عصرى للموسيقى يواكب صرعات الموسيقى الحديثة فى العالم، قرأت الخبر وتحولت مسارات حياتي إلى هذه اللحظة،.لأننى على الفور جمعت أشعارى ومع إجازة منتصف العام وكنت حينها فى السنة الأولى في كلية العلوم قسم البيولوجى، ذهبت للقاهره وفي اليوم التالي قابلت عاطف منتصر وهانى شنوده وصلاح جاهين وطلبوا منى قراءة أشعارى.
يضيف هلال: "أذكر بعدها أننى كتبت ما يقرب من 20 أغنية،.اشتراها منى جميعها عاطف منتصر، وأول مبلغ دخل جيبى تحت حساب ما سيتم تنفيذه هو 300 جنيه، وكان وقتذاك مبلغا كبيرا، وعملت فى ألبوم "بحبك لا " أغنية "قربى" والبوم "بنات كتير كده من سنى " وأغنيىة "صح"، واستمر التعاون حتى انسحب عمر فتحى مطرب الفرقة، واستقل وعمل ألبوم "على قلبى" وعملت له فى هذا الألبوم اغنيتين هما "راجع وشايل شنطتى" و"الف غيرى يتمنوا قربك"، واستمر ذلك مع فريق "الفور ام" بمجرد ظهورها وفرقة الجيتس، وكان شغفى بالتعاون مع الفرق الغنائية سببه هو أنها الأجرأ والأكثر رغبه فى التجديد والتطور فى المحتوى والمضمون من حيث الفكره والألفاظ والشكل والموسيقى.
يتابع هلال:" كنت واحدا من كتيبة التمرد على الأشكال النمطية والمعتادة والمستهلكة من الغناء، وما زلت، وهذا سبب الاتهامات التى تلاحقنى بأنى مسف ومتجاوز وسبب هبوط الأغنية... إلخ
يكمل هلال:" خيط رفيع ببن الجرأة والهبوط وأزعم اننى حريص على عدم الوقوع فى ما يفسد الأخلاق أو يجعل أسرتى فى حالة أسف وشعور بالعار.
◄ أنا من عملت كماننا، وتاكسي وكازانوفا
عن أغنية كماننا يقول هلال:" نعم ولى الفخر أنه من عشرين عاما أصدرت هذا العمل والذى مازال يتردد حتى الآن ويتقبله الجمهور بفرحه وابتهاج، هذا العمل الذي يؤرخ به كنقطة فاصلة فى تاريخ السينما، فهو من أسس لسينما الشباب واعطى الفرصة لضخ وجوه جديدة ونوعية من الأفلام أكثر بهجة وحياة وجراءة وحيوية.
يتابع هلال:" وكانت سيمون وتجربة مثيرة وانقلاب، وكنت أبرع شاعر شاب يستطيع بكفاءة نادرة أن يحول أشهر الأغنيات الأجنبية الى أغنيات مصرية بكلام جديد وافكار تنتمى الينا، فكانت تاكسى، وكازانوفا والدنيا عروق والو ويوم حلو ويوم مر، تلك أسماء بعض الأغاني التى شاركت سيمون تجربتها، ولكن حين تمردت على هذا الأمر وغنت اغنيات مصرية خالصة لم يستسغ الجمهور ذلك؛ فتم تنحيتها من المشهد.
يستطرد:" واستمرت الحياة. حتى قابلت شابا يبتدئ فى مجال الاحتراف الموسيقى وكان حسام حسنى وبدأ استكمال مشوار الجنون؛ فصنعنا معا كل البنات بتحبك، وانا بحبك، وغيرك انت نو بدى، ولولاش، وتتجوزيني وحوالى 50 أغنية.
يكمل هلال:" وكأنما هى مهمة قدرية أن لا أكون مجرد شاعر يمتهن حرفه كتابة الأغنيات مثل اغلب المنتمين لهذه الصنعة، ولكن شاعر متمرد، مثير للجدل ورافع بيرق الثورة على المتوارث والمعتاد، وهذا ما تسبب لى فى كثير من الاتهمات منها من أوصلنى لدرجة ان تشكل هيئة الرقابة على المصنفات فى عهد رئيسها مدكور ثابت مجلس من الحكماء يضم اكثر من عشرين من كبار فنانى مصر مطربين وموسيقيين واعلام تدريس الموسيقى فى كليات الموسيقى لمراقبة ومراجعة اعمالى "محرم فؤاد ومحمد رشدى ورضا رجب وغيرهم" المهم كان التربص شديدا ولكن لم يهدأ التمرد، عندما أقنعتهم أنه لابد من القفز للأمام، الجمهور تحرك والفن واقف مكانه، مع ان الفن هو من له الريادة ودوره أن يتقدم الجمهور ويشكل وجدانه، واستمر موضوع تكوين الفرق الغنائية شغلى الشاغل ومتعتى الحقيقية، فكونت فريق امربكان سوا من هشام عباس والجبالى وعالية وعملنا لونا غنائيا مبهجا وراقصا مثل اغنيات، مجانين، وبكره لينا، وغيرها، وفرقة جيليانا واغنيات بنغنى للحياة، وقول يا مغنواتى، وفرقة الجوكر وعملت معها 40 اغنيه مدة الأغنية 30 ثانيه على نسق مدة الإعلان التليفزيونى، وكانت تجربة مجنونة، وفرقة وأما وفرقة مصطفى سرور وغيرها، وكانت مشكلة الفرق رغم طرافتها هى عدم الاستمرار بسبب تعالي بعضهم على بعض والأنانية والرغبة فى استقلال كل واحد بذاته، وهذا ما جعلنى ارتمى فى ميدان جديد واكثر اثارة وهو اكتشاف اصوات جديدة بل واكثر من ذلك وهو صناعة الوان غنائية جديدة معهم.
◄ كنت مع البلبيسي ومحمد محيي وحميد الشاعري
فكان مثلا إسماعيل البلبيسى وأشهر أغنياته "الغربه"، وكل ما غناه كان من كلماتى وهو ملحن بارع وملبوس بالفن والجنون، وأيضا تجربتي مع أحمد الجبالى والبومه "ادعيلى " بالكامل، ثم تجربة محمد محيى والذى كتبت له حوالى 35 أغنيه أشهرها انا حبيت وانجرح قلبى ولالى وعمرى ما اتمنيت وياهوى بلغ حبيبي ولسه فاكر يا حبيبي وغيرها، وهى تجربه محببة لى شخصيا ومازال صداها يتردد للآن.
ثم تجربة حميد الشاعرى وهى تجربه تستحق التوقف والتأمل لأن هذا الرجل قبلنا او رفضنا كان نقطة فارقة فى مسار الموسيقى من حيث ايقاعها وتنوع أشكالها وأكثر حميميه وقربا من الشباب والأجيال الجديدة، وعملت معه أغنيات خاصة له مثل عينى نفسي ومنى عيني، وهدي يا تعدي. ودويتو بينه وبين مدحت صالح اسمه لا لا محاله،، وغيرها ومن خلال حميد الشاعري تعاملت مع فارس وهشام عباس وأغنية ياليله ياليله وبدرى عليك الهوى يا صغير وكلام الليل.
فكان مثلا إسماعيل البلبيسى وأشهر أغنياته "الغربه"، وكل ما غناه كان من كلماتى وهو ملحن بارع وملبوس بالفن والجنون، وأيضا تجربتي مع أحمد الجبالى والبومه "ادعيلى " بالكامل، ثم تجربة محمد محيى والذى كتبت له حوالى 35 أغنيه أشهرها انا حبيت وانجرح قلبى ولالى وعمرى ما اتمنيت وياهوى بلغ حبيبي ولسه فاكر يا حبيبي وغيرها، وهى تجربه محببة لى شخصيا ومازال صداها يتردد للآن.
ثم تجربة حميد الشاعرى وهى تجربه تستحق التوقف والتأمل لأن هذا الرجل قبلنا او رفضنا كان نقطة فارقة فى مسار الموسيقى من حيث ايقاعها وتنوع أشكالها وأكثر حميميه وقربا من الشباب والأجيال الجديدة، وعملت معه أغنيات خاصة له مثل عينى نفسي ومنى عيني، وهدي يا تعدي. ودويتو بينه وبين مدحت صالح اسمه لا لا محاله،، وغيرها ومن خلال حميد الشاعري تعاملت مع فارس وهشام عباس وأغنية ياليله ياليله وبدرى عليك الهوى يا صغير وكلام الليل.
◄ أغنيات الأفلام
أما عن أغنيات الأفلام والتي كان لعنتر هلال باع طويل فيها فيقول عنها:" على ذكر مدحت صالح عملت معه جميع أغنيات فيلم "كرسي فى الكلوب" وعلى ذكر الأفلام، كانت" كماننا "فى فيلم "إسماعيلية رايح جى"، و"بونو بونو " لناديه الجندى فى الفيلم الذى يحمل الاسم نفسه، وأغنية "ابو العربي" لهاني رمزي وأغنية يا عروسه دوسى دوسى فى فيلم اسمه "فيلم هندى".بالإضافة لعدد كبير من تترات المسلسلات مثل "سقوط الأقنعة." و"القرموطى فى مهمة رسمية"،."عودة فطوطة وسمورة" و.أغنيات "مسألة مبدأ"، وفيلم" الكاشى ماشى"، ومسرحيات "ازعرينا "و "لما بابا ينام" و"حكيم عيون" وغيرها.
يتابع:" وتمضى الرحلة وتكون "هما بيطلعوا امتى" لطارق الشريف و"ياهو يا هو" لحكيم.، وأغنيات شاهيناز مثل "قولى قولى" و"كمان كمان"، وديانا حداد "يامايا يا مايا"، الى أن وصل ما كتبته وتم تلحينه وغناؤه لحوالى 450 أغنية وأكثر، ولكن ما الذى خرجت به من طول تلك الرحله التى وصلت لـ 40 عاما؟
أما عن أغنيات الأفلام والتي كان لعنتر هلال باع طويل فيها فيقول عنها:" على ذكر مدحت صالح عملت معه جميع أغنيات فيلم "كرسي فى الكلوب" وعلى ذكر الأفلام، كانت" كماننا "فى فيلم "إسماعيلية رايح جى"، و"بونو بونو " لناديه الجندى فى الفيلم الذى يحمل الاسم نفسه، وأغنية "ابو العربي" لهاني رمزي وأغنية يا عروسه دوسى دوسى فى فيلم اسمه "فيلم هندى".بالإضافة لعدد كبير من تترات المسلسلات مثل "سقوط الأقنعة." و"القرموطى فى مهمة رسمية"،."عودة فطوطة وسمورة" و.أغنيات "مسألة مبدأ"، وفيلم" الكاشى ماشى"، ومسرحيات "ازعرينا "و "لما بابا ينام" و"حكيم عيون" وغيرها.
يتابع:" وتمضى الرحلة وتكون "هما بيطلعوا امتى" لطارق الشريف و"ياهو يا هو" لحكيم.، وأغنيات شاهيناز مثل "قولى قولى" و"كمان كمان"، وديانا حداد "يامايا يا مايا"، الى أن وصل ما كتبته وتم تلحينه وغناؤه لحوالى 450 أغنية وأكثر، ولكن ما الذى خرجت به من طول تلك الرحله التى وصلت لـ 40 عاما؟
◄ الأغنية شكل أدبي من أشكال الشعر
يستطرد هلال عن الشعر وكتابة الأغاني:" تقريبا كل من تعلم القراءه والكتابه مر بمحاولة كتابة الشعر. وسقط الجميع فى الطريق الا قليلا وهذا القليل لا يوجد ما يمكنه كتابة الأغنية إلا النادر جدا، ذلك لأن الأغنية اخطر شكل أدبي نظرا لأنها محكومه ورهن اطار ومساحه ويجب لذلك تكثيف المعنى لا كما يفعل فى الشعر المنطلق والمنفلت بحسب ما يريح كاتبه،.وكذلك هو عمل أدبي يراعى فيه امكانية فهمه لكل الناس على اختلاف ثقافتهم واحوالهم وجغرافيتهم واعمارهم، عكس الشعر الآخر والذى يستهدف فئه بعينيها.
يستطرد هلال عن الشعر وكتابة الأغاني:" تقريبا كل من تعلم القراءه والكتابه مر بمحاولة كتابة الشعر. وسقط الجميع فى الطريق الا قليلا وهذا القليل لا يوجد ما يمكنه كتابة الأغنية إلا النادر جدا، ذلك لأن الأغنية اخطر شكل أدبي نظرا لأنها محكومه ورهن اطار ومساحه ويجب لذلك تكثيف المعنى لا كما يفعل فى الشعر المنطلق والمنفلت بحسب ما يريح كاتبه،.وكذلك هو عمل أدبي يراعى فيه امكانية فهمه لكل الناس على اختلاف ثقافتهم واحوالهم وجغرافيتهم واعمارهم، عكس الشعر الآخر والذى يستهدف فئه بعينيها.
◄ هكذا علمتني الحياة
تعلمت أن الأغنية إن لم تمس وترافق بل وتتقدم الجماهير وتكون دوما فى ثورة على شكلها ومضمونها فهى عمل محكوم بالموت والاندثار وينسحب ذلك على كل فن، عرفت أن الأصوات الجميلة القوية الدارسة المنمقة أكبر كذبه للأسف، وأن الغناء لا يحتاج سوى للصدق فقط، ولنا في أغنية "طيب ياصبر طيب" لعبد المنعم مدبولي خير مثال، على كم الصدق وعبقرية التوصيل والتأثير عكس ما هم يملكون كل قواعد الغناء الأكاديمى وعاجزين على الاقتراب من وجدان الناس انا لايطربنى إلا المغنى الشعبى المجهول.
يكمل هلال:" الغناء من حق الجميع،.الغناء حرية، ولكل فرد او مجموعه او طائفه الحق فى صناعة غنائها الذى يحقق رغباتها ويعبر عن مكنونهم ولا مجال للمصادره او الوصايه على احد وللناس حق الرفض او القبول، الرقابة على المصنفات الفنية اهدار للوقت والمال وهى نكته سخيفه قى زمن الانترنت (يوتيوب فيسبوك، تويتر والانستجرام وساوند كلاود)
يواصل هلال: "الدوله هى وحدها القادره على انتاج الاعمال الفنيه والتى بها تستطيع توجيه الجماهير وكسبها فى صف خططها وأحلامها، وأيضا تعميق القيم الصالحة وتأكيدها مثل الانتماء والعمل والحب والتعاون والإصلاح".
يتابع:" عرفت أن الأغانى مكون فطرى وغريزى فى جينات الناس وهذا ما اكده لى الفلكلور، ذلك الفن الذى صنعه الشعب وتوارثته الأجيال وأهملناه نحن بل واستعرنا غناء غربيا بدلا من غنائنا (الراب. والجيبسى. والراى والتركى والاجريكى)، لابد من فتح ملف الفلكلور المصرى وإعادة طرحه بشكل عصرى.
تعلمت أن الأغنية إن لم تمس وترافق بل وتتقدم الجماهير وتكون دوما فى ثورة على شكلها ومضمونها فهى عمل محكوم بالموت والاندثار وينسحب ذلك على كل فن، عرفت أن الأصوات الجميلة القوية الدارسة المنمقة أكبر كذبه للأسف، وأن الغناء لا يحتاج سوى للصدق فقط، ولنا في أغنية "طيب ياصبر طيب" لعبد المنعم مدبولي خير مثال، على كم الصدق وعبقرية التوصيل والتأثير عكس ما هم يملكون كل قواعد الغناء الأكاديمى وعاجزين على الاقتراب من وجدان الناس انا لايطربنى إلا المغنى الشعبى المجهول.
يكمل هلال:" الغناء من حق الجميع،.الغناء حرية، ولكل فرد او مجموعه او طائفه الحق فى صناعة غنائها الذى يحقق رغباتها ويعبر عن مكنونهم ولا مجال للمصادره او الوصايه على احد وللناس حق الرفض او القبول، الرقابة على المصنفات الفنية اهدار للوقت والمال وهى نكته سخيفه قى زمن الانترنت (يوتيوب فيسبوك، تويتر والانستجرام وساوند كلاود)
يواصل هلال: "الدوله هى وحدها القادره على انتاج الاعمال الفنيه والتى بها تستطيع توجيه الجماهير وكسبها فى صف خططها وأحلامها، وأيضا تعميق القيم الصالحة وتأكيدها مثل الانتماء والعمل والحب والتعاون والإصلاح".
يتابع:" عرفت أن الأغانى مكون فطرى وغريزى فى جينات الناس وهذا ما اكده لى الفلكلور، ذلك الفن الذى صنعه الشعب وتوارثته الأجيال وأهملناه نحن بل واستعرنا غناء غربيا بدلا من غنائنا (الراب. والجيبسى. والراى والتركى والاجريكى)، لابد من فتح ملف الفلكلور المصرى وإعادة طرحه بشكل عصرى.
كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة
كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة
كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة
كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة
كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة
كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة
كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة
كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة