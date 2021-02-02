كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة

◄ أنا من عملت كماننا، وتاكسي وكازانوفا

كتب الشاعر الكبير عنتر هلال شهادة يذكر فيها كيف بدأ وكيف كانت نقطة انطلاقه مرورًا بشهرته والكثير، يقول هلال:" صباح يوم الأحد من عام 1977 وأنا جالس فى ركن الصابرين فى كافيتريا "خبيني" مع مجموعة زملائي الفشلة والذين هم الآن على قمة الإداره فى كل المجالات، أقرأ عدد جريدة أخبار اليوم الذي يصدر يوم السبت ويصل إلينا فى أسوان اليوم التالي، وقعت عيناي على خبر فى صفحة الفن التي كان يحررها محمد تبارك، محتواه أن المنتج الغنائي عاطف منتصر بصدد تكوين فريق غنائي اسمه " فرقة المصريين"، وأن الغرض منه تقديم شكل عصرى للموسيقى يواكب صرعات الموسيقى الحديثة فى العالم، قرأت الخبر وتحولت مسارات حياتي إلى هذه اللحظة،.لأننى على الفور جمعت أشعارى ومع إجازة منتصف العام وكنت حينها فى السنة الأولى في كلية العلوم قسم البيولوجى، ذهبت للقاهره وفي اليوم التالي قابلت عاطف منتصر وهانى شنوده وصلاح جاهين وطلبوا منى قراءة أشعارى.يضيف هلال: "أذكر بعدها أننى كتبت ما يقرب من 20 أغنية،.اشتراها منى جميعها عاطف منتصر، وأول مبلغ دخل جيبى تحت حساب ما سيتم تنفيذه هو 300 جنيه، وكان وقتذاك مبلغا كبيرا، وعملت فى ألبوم "بحبك لا " أغنية "قربى" والبوم "بنات كتير كده من سنى " وأغنيىة "صح"، واستمر التعاون حتى انسحب عمر فتحى مطرب الفرقة، واستقل وعمل ألبوم "على قلبى" وعملت له فى هذا الألبوم اغنيتين هما "راجع وشايل شنطتى" و"الف غيرى يتمنوا قربك"، واستمر ذلك مع فريق "الفور ام" بمجرد ظهورها وفرقة الجيتس، وكان شغفى بالتعاون مع الفرق الغنائية سببه هو أنها الأجرأ والأكثر رغبه فى التجديد والتطور فى المحتوى والمضمون من حيث الفكره والألفاظ والشكل والموسيقى.يتابع هلال:" كنت واحدا من كتيبة التمرد على الأشكال النمطية والمعتادة والمستهلكة من الغناء، وما زلت، وهذا سبب الاتهامات التى تلاحقنى بأنى مسف ومتجاوز وسبب هبوط الأغنية... إلخيكمل هلال:" خيط رفيع ببن الجرأة والهبوط وأزعم اننى حريص على عدم الوقوع فى ما يفسد الأخلاق أو يجعل أسرتى فى حالة أسف وشعور بالعار.عن أغنية كماننا يقول هلال:" نعم ولى الفخر أنه من عشرين عاما أصدرت هذا العمل والذى مازال يتردد حتى الآن ويتقبله الجمهور بفرحه وابتهاج، هذا العمل الذي يؤرخ به كنقطة فاصلة فى تاريخ السينما، فهو من أسس لسينما الشباب واعطى الفرصة لضخ وجوه جديدة ونوعية من الأفلام أكثر بهجة وحياة وجراءة وحيوية.يتابع هلال:" وكانت سيمون وتجربة مثيرة وانقلاب، وكنت أبرع شاعر شاب يستطيع بكفاءة نادرة أن يحول أشهر الأغنيات الأجنبية الى أغنيات مصرية بكلام جديد وافكار تنتمى الينا، فكانت تاكسى، وكازانوفا والدنيا عروق والو ويوم حلو ويوم مر، تلك أسماء بعض الأغاني التى شاركت سيمون تجربتها، ولكن حين تمردت على هذا الأمر وغنت اغنيات مصرية خالصة لم يستسغ الجمهور ذلك؛ فتم تنحيتها من المشهد.يستطرد:" واستمرت الحياة. حتى قابلت شابا يبتدئ فى مجال الاحتراف الموسيقى وكان حسام حسنى وبدأ استكمال مشوار الجنون؛ فصنعنا معا كل البنات بتحبك، وانا بحبك، وغيرك انت نو بدى، ولولاش، وتتجوزيني وحوالى 50 أغنية.يكمل هلال:" وكأنما هى مهمة قدرية أن لا أكون مجرد شاعر يمتهن حرفه كتابة الأغنيات مثل اغلب المنتمين لهذه الصنعة، ولكن شاعر متمرد، مثير للجدل ورافع بيرق الثورة على المتوارث والمعتاد، وهذا ما تسبب لى فى كثير من الاتهمات منها من أوصلنى لدرجة ان تشكل هيئة الرقابة على المصنفات فى عهد رئيسها مدكور ثابت مجلس من الحكماء يضم اكثر من عشرين من كبار فنانى مصر مطربين وموسيقيين واعلام تدريس الموسيقى فى كليات الموسيقى لمراقبة ومراجعة اعمالى "محرم فؤاد ومحمد رشدى ورضا رجب وغيرهم" المهم كان التربص شديدا ولكن لم يهدأ التمرد، عندما أقنعتهم أنه لابد من القفز للأمام، الجمهور تحرك والفن واقف مكانه، مع ان الفن هو من له الريادة ودوره أن يتقدم الجمهور ويشكل وجدانه، واستمر موضوع تكوين الفرق الغنائية شغلى الشاغل ومتعتى الحقيقية، فكونت فريق امربكان سوا من هشام عباس والجبالى وعالية وعملنا لونا غنائيا مبهجا وراقصا مثل اغنيات، مجانين، وبكره لينا، وغيرها، وفرقة جيليانا واغنيات بنغنى للحياة، وقول يا مغنواتى، وفرقة الجوكر وعملت معها 40 اغنيه مدة الأغنية 30 ثانيه على نسق مدة الإعلان التليفزيونى، وكانت تجربة مجنونة، وفرقة وأما وفرقة مصطفى سرور وغيرها، وكانت مشكلة الفرق رغم طرافتها هى عدم الاستمرار بسبب تعالي بعضهم على بعض والأنانية والرغبة فى استقلال كل واحد بذاته، وهذا ما جعلنى ارتمى فى ميدان جديد واكثر اثارة وهو اكتشاف اصوات جديدة بل واكثر من ذلك وهو صناعة الوان غنائية جديدة معهم.