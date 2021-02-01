إزالة 6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بسمالوط فى المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا 6 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، إن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدي لكافة أشكال التعديات سواء على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة والتعامل بكل صرامة وحزم مع المتعدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية قامت بتنفيذ الإزالة في المهد لعدد ٦ حالات بناء على الأراضي الزراعية بقرى طحا الأعمدة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.