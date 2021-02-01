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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يغلق مرتفعًا 2% بدعم من هبوط المخزونات الأمريكية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:48 م
النفط
النفط
الدستور
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أغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من 2%، الاثنين، بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية وزيادة في الطلب الشتوي على الوقود بسبب واحدة من أسوأ العواصف الثلجية التي تضرب شمال شرق الولايات المتحدة في سنوات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.31 دولار، أو ما يعادل 2.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 56.35 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.35 دولار، أو ما يعادل 2.59 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 53.55 دولار للبرميل، وسجل الخامان القياسيان كلاهما مكاسب بنحو 8% في يناير.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية الأسبوع الماضي هبوطا قدره 2.3 مليون برميل في مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما.

وقال محللون ومتعاملون إن من المتوقع أن تسجل المخزونات هبوطا أسبوعيا آخر بنفس القدر.

وقال جون كيلدوف الشريك في (أجين كابيتال إل إل سي) في نيويورك "الخام يلقى دعما من عوامل صغيرة كثيرة هذا الأسبوع، انخفاضات متوقعة في كاشينج وزيادة مفاجئة في الطلب الشتوي على الوقود وسط أحوال جوية أكثر برودة، والمزيد من المحادثات في كابيتول هيل (الكونجرس الأمريكي) بشأن شيكات التحفيز."

وقال بنك جولدمان ساكس إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 65 دولارا للبرميل بحلول يوليو، متوقعا نقصا قدره 900 ألف برميل يوميا في المعروض في سوق النفط في النصف الأول من 2021، وهو رقم أعلى من توقعاته السابقة البالغة 500 ألف برميل يوميا.

من ناحية أخرى، أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع لسابع شهر على التوالي في يناير بعد أن اتفقت المنظمة وحلفاؤها على مزيد من التخفيف لقيود الإمدادات، رغم أن نمو الإنتاج كان أصغر من المتوقع.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع فوق 11 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها ذلك الرقم منذ أبريل الماضي.

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