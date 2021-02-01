إجمالي إصابات كورونا في السودان يتجاوز 27 ألفا

سجلت وزارة الصحة السودانية، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، فيما تم شفاء 94 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم الإثنين عن التقرير الوبائي ليوم الأحد، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم، مشيرة إلى أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 27 ألفا و273 حالة، بينها 1812 وفاة، وتعافى 21 ألفا و504 أشخاص.وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.