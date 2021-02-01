«بيونتيك» تعتزم إنتاج ملياري جرعة من لقاح كورونا في 2021

تعتزم شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات إنتاج ملياري جرعة من لقاحها المضاد لكورونا في العام الحالي بزيادة أكثر من 50% عن الكمية التي كانت تخطط بالأساس لإنتاجها في هذا العام (1.3 مليار جرعة).وذكرت الشركة في مقرها الواقع بمدينة ماينتس غربي ألمانيا مساء اليوم الاثنين: "نحن على طريق جيدة لتوسيع نطاق قدراتنا الإنتاجية"، مشيرة إلى نجاح أعمال إعادة البناء في مصنع شريكتها فايزر في مدينة بورس البلجيكية.وأضافت الشركة: "لقد عدنا الآن إلى الجدول الزمني الأصلي لتوريد جرعات اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي".وقالت بيونتيك إنها ستواصل العمل مع شريكتها فايزر على زيادة كمية التوريدات اعتبارا من الخامس عشر من فبراير المقبل، لافتة إلى أنها عازمة على ضمان تسليم الكمية التي التزمت تعاقديا بتوريدها في الربع الأول، وإمكانية توريد ما يصل إلى 75 مليون جرعة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني.وأفادت الشركة بأن مصنعها في مدينة ماربورج في ولاية هيسن حصل على تصريح وسيشرع في إنتاج اللقاح في الشهر الجاري.