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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرا الأوقاف والتجارة يلقيان بيانهما أمام البرلمان.. اليوم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:22 ص
البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تشهد جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الاستماع لبيان وزيري الأوقاف، والتجارة والصناعة، في ضوء استدعاء مجلس النواب، لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، لعرض ما تم تنفيذه في برنامج عملها.

وكان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة مساء اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد اليوم الثلاثاء.

وأحال المجلس أمس الإثنين، بيان وزيري المالية، والتضامن الاجتماعي، للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

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