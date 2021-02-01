حوار مجتمعى لمحافظ المنيا مع أهالى أتليدم حول «حياة كريمة»

يجري اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، حوارا مجتمعيا مع أهالي قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة حول مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي سيتم تنفيذها بالقرية.وأكد "القاضي" أن الحوار المجتمعي مع أهالي قرية أتليدم هام للغاية، حيث سيتناول المشروعات التي سيتم تنفيذها بالقرية من خلال المبادرة، والتي ستحقق استفادة كبيرة لهم، كما سيتم الاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتفعيل الفائدة القصوى من مشروعات هذه المبادرة لخدمة الأهالي وتوفير فرص عمل للشباب.وأوضح محافظ المنيا أن مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة بإجمالي 192 قرية انطلقت بمركز أبوقرقاص لتطوير 47 قرية وستنطلق تباعا بباقي المراكز المحددة لتحقيق كافة جوانب التنمية للمواطنين وتوصيل كافة الخدمات والمرافق.