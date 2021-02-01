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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يشدد قيود دخول الزوار من غير الدول الأعضاء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:39 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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شدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قيود دخول الزوار من غير الدول الأعضاء في الاتحاد معلنا أنه سيسمح فقط بالدخول بحرية من الدول التي فيها عدد قليل جدا من حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي لا توجد بها تقريبا إصابات بسلالات الفيروس شديدة العدوى.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لرويترز: إن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد اتفقوا على الإجراء الجديد للسفر من الدول غير الأعضاء فيه بما في ذلك بريطانيا.

ويتعين أن يكون الزائر من دولة لا يزيد عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 فيها على 25 حالة لكل مئة ألف من السكان خلال 14 يوما، وهو معدل يقل عن الموجود في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في نص الإجراء الجديد أنه يجب إعادة العمل بسرعة بقيود السفر بالنسبة للدول التي بها تزايد سريع في الإصابات بالسلالات الجديدة.

ويغطي اتفاق الاتحاد الأوروبي السفر غير الضروري ويمثل توجيها إرشاديا للدول الأعضاء التي لها القول الفصل في السياسات التي تعمل بها على حدودها.

وفرضت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراءات أشد في حين منعت بلجيكا السفر غير الضروري من أو إلى البلاد حتى مارس.

ويوم الخميس الماضي حذف التكتل الأوروبي اليابان من قائمته للدول التي يمكن السماح للمسافرين منها بالدخول دون قيود كوفيد-19.

وتضم القائمة الآن سبع دول هي أستراليا والصين ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند رغم أن وجود الصين في القائمة مرهون بسماحها بدخول الزائرين من الاتحاد الأوروبي.

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