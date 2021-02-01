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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العليا لانتخابات البيطريين» تتابع استعدادات عمليات التصويت غدًا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:35 م
العليا لانتخابات
العليا لانتخابات البيطريين
عبدالناصرمحمد - فاتن خديوي
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تابعت اللجنة العليا لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهري، وعضوية الدكتور أحمد البنداري، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، الدكتور الحسينى عوض، الدكتور أيمن حلمى، والدكتور محمد مبروك، وبحضور الدكتور أحمد طنطاوى عضو مجلس النقابة العامة، الاستعدادات الأخيرة لعمليات التصويت بانتخابات النقابتين الفرعيتين والمقرر لها صباح غدا الثلاثاء، حيث تم التأكد من توزيع صناديق الاقتراع بكافة اللجان الانتخابية، والإنتهاء من وضع العلامات الإرشادية لتسهيل الوصول إلى اللجان على الأطباء البيطريين.
 
وقال الدكتور أحمد البندارى، المتحدث باسم اللجنة، إن اللجنة حرصت على تطهير كافة اللجان ومكاتب النقابة ضمن اجراءات اللجنة الاحترازية لمنع عدوى كورونا، مهيبا بكافة أعضاء الجمعية العمومية للمحافظتين بالالتزام بارتداء الكمامة خلال مشاركتهم بعمليات التصويت، لحمايتهم من مخاطر العدوى، مشيرا إلى أن عمليات التصويت ستبدأ فى العاشرة صباحا، وحتى السادسة مساء تحت إشراف قضائى كامل.
 
وقال الدكتور عبد العزيز الجوهري، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه تم عمل 10 لجان، موزعين على 6 للقاهرة، و4 للجيزة، وتم تمييز كل ورقة انتخابية من خلال الألوان، حيث تم اختيار اللون الأصفر لمقعد النقيب، واللون الأزرق فوق السن، واللون الأبيض لتحت السن، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة إلتزام الناخبين باختيار مرشح واحد على مقعد النقيب، و2 فوق السن، و2 تحت السن.

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