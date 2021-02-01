ميركل تؤكد إمكانية توفير تطعيم كورونا لكل مواطن بحلول نهاية الصيف

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على إمكانية توفير عرض تطعيم ضد كورونا لكل مواطن بحلول نهاية الصيف المقبل، على الرغم من الانتقادات الكثيرة الموجهة إلى بدء حملة التطعيمات في ألمانيا.وفي أعقاب محادثات قمة بشأن التطعيم، قالت ميركل مساء اليوم الاثنين، إن من الممكن الإبقاء على هذا التوقع في ظل التعهدات الراهنة بالتوريد التي قطعتها الشركات المصنعة.وأوضحت ميركل: أنه بحلول نهاية الربع الثالث، أي مع نهاية الصيف، سيتم توفير عرض تطعيم لكل مواطن، وقالت إن هذا الأمر سيحدث حتى في حال اقتصرت إمكانية التطعيم على اللقاحات التي تم التصريح بها حتى الان وهي لقاح بيونتيك فايزر وموديرنا وإسترازينيكا دون التصريح بلقاحات أخرى.وتابعت ميركل، أنه حتى في هذه الحالة أيضا سيكون من الممكن تطعيم كل الـ73 مليون بالغ الموجودين في ألمانيا، مشيرة إلى أنه ليس من المقرر منح التطعيمات للأطفال.واختتمت ميركل تصريحاتها بالقول، إنه في حال انضمام شركات أخرى في إنتاج اللقاحات، فإن المعروض منها سيتزايد.