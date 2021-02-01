الأمم المتحدة: زيارة بلاسخارت لطهران تهدف لدعم الاستقرار في العراق

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) اليوم الإثنين، أن زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت إلى طهران تهدف إلى دعم الاستقرار في العراق.وذكر بيان صحفي مقتضب لبعثة الأمم المتحدة في العراق أن بلاسخارت زارت طهران يومي أمس الأحد واليوم الإثنين وعقدت محادثات مع مسؤولين إيرانيين حول القضايا الإقليمية في إطار الجهود المبذولة لدعم الاستقرار في العراق.وأوضح البيان: "أن الممثلة الخاصة زارت عددا من دول المنطقة بما في ذلك إيران من قبل".وتأتي هذه الزيارات تعزيزا لتفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2522 (2020)، والذي يتضمن تيسير الحوار والتعاون الإقليميين حول قضايا أمن الحدود والطاقة والتجارة والبيئة والمياه والبنية التحتية والصحة العامة واللاجئين".