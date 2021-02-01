السيادة السوداني يُشيد بحرص القوى السياسية على الاستقرار

أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحرص القوى السياسية على المساهمة في استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد.وأطلع البرهان على رؤية الحزب "الاتحادي الديمقراطي الأصل"، حول الوضع الراهن بالبلاد، وذلك لدى لقائه اليوم مع وفد الحزب، برئاسة رئيس قطاع التنظيم بالانابة مالك ضرار عثمان.وأكد مالك ضرار عثمان، في تصريح صحفي، تأييد الحزب لاتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، الموقع في جوبا، داعيا إلى إلحاق رئيس "الحركة الشعبية - شمال" عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة "تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور، بعملية السلام.وشدد ضرار على دعم ووقوف الحزب، مع القوات المسلحة، وهي تؤدي واجبها الوطني المقدس، موضحا أن القوات المسلحة خط أحمر، والحزب يقف معها في خندق واحد بوصفها خط الدفاع الأول عن الوطن.ودعا إلى ضرورة الالتفات إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان، وانعكاساتها على حياة المواطن اليومية وخلق معالجات عاجلة بشأنها.