السياحة: تعيين أحمد نبيل للإشراف على المتابعة وهلن للمكتب الفني

أصدر خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارين وزاريين بتكليف أحمد نبيل عبد العزيز بالإشراف على إدارة المتابعة بمكتب الوزير، بجانب عمله معاون الوزير لشؤون الطيران والترويج وندب هِلن الطنطاوي أخصائي سياحي أول (أ) وعضو المكتب الفني بمكتب الوزير للقيام بمهام وأعمال مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية للوزير.يأتى ذلك في إطار حرص وزارة السياحة على تمكين الكفاءات الشابة والعمل على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية بما يساهم في النهوض بمنظومة العمل داخل الوزارة.يشار إلى أن أحمد نبيل عبد العزيز، حصل على بكالوريوس الإرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وحصل على درجة الماجستير في إدارة السياحة والتراث الحضاري في مجال التسويق السياحي من جامعة السوربون بباريس 2014، ثم حصل على دبلوم إدارة وتسويق السياحة من طوكيو 2017، فضلًا عن حصوله على العديد من الدورات التدريبية، عمل بالقطاع السياحي الخاص في بداية حياته العملية ثم التحق بالعمل بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ثم التحق بالدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من برنامج التأهيل الرئاسي، ما عزز من اختياره معاونا لوزير السياحة 2017.أما هِلن الطنطاوي فهي حاصلة على ليسانس الآداب في اللغة الإسبانية بتقدير جيد جدًا من كلية الآداب جامعة القاهرة وماجستير في "الإدارة العليا لسياسة واستراتيجية الوجهات السياحية من جامعة كتالونيا ببرشلونة، إسبانيا بتقدير ممتاز، تم تعيينها بالوزارة ضمن دفعة أوائل الخريجين 2001 حيث عملت بالإدارة العامة للعلاقات الدولية بالإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية كمدير قسم الأميركتين ثم مدير قسم المنظمات الدولية، كما شاركت في العديد من اجتماعات المنظمات الدولية، وتلقت العديد من الدورات التدريبية في مصر والخارج