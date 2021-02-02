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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد القطارات الثلاثاء 2-2-2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:17 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
حسين العمدة
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تستعرض «الدستور»، مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء ٢-٢-٢٠٢١، حيث تقدم هيئة سكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل والمواصلات، الرابط الإلكتروني المختص بالهيئة لحجز مواعيد القطار، والتي يتوفر فيه أيقونة وقت القيام ومحطة القيام، ليختار المواطن المصري، المحطة الذي يسافر من خلالها، وأيضًا محطة الوصول، كما يتيح الموقع الإلكتروني حجز التذاكر، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي.

مواعيد القطارات الثلاثاء ٢-٢-٢٠٢١

نقدم لكم الرابط الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، وهو (من هنا)، كما نقدم لكم مواعيد قطارات الصعيد المقررة من هيئة السكك الحديدية، وهي:

قطار رقم 1902 القاهرة أسوان ينطلق الساعة 1:20 ص.

قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP ينطلق من القاهرة الساعة 01.10 ص.

قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP ينطلق الساعة 06.30 ص.

قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP ينطلق الساعة 8 ص.

قطار رقم 2010 القاهرة أسوان ينطلق الساعة 10 ص.

قطار رقم 982 القاهرة أسوان ينطلق الساعة 12.00 ظ.

قطار رقم 986 القاهرة الأقصر ينطلق الساعة 1 ظ.

قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط (مكيف - مميز) ينطلق من القاهرة الساعة 1:30 ظ.

قطار رقم 970 بور سعيد سوهاج ينطلق من القاهرة الساعة 2 ظ.

قطار رقم 990 القاهرة سوهاج ينطلق من القاهرة الساعة 4 م.

مواعيد قطارات وجه بحري


قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز) ينطلق الساعة 5.00 ص.

قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية ينطلق الساعة 6.00 ص.

قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر ينطلق الساعة 8.00 ص.

قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية ينطلق الساعة 8.15 ص.

قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز) ينطلق من القاهرة الساعة 8.35 ص.

قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية ينطلق من القاهرة الساعة 11.15 ص.

قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية ينطلق الساعة 12.30 ظ.

قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2 ظ.

قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية ينطلق الساعة 2:25 ظ.

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