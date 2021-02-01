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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعاون بين فيفا والصحة العالمية لتوفير لقاح كورونا للدول الأكثر فقرا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:18 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التعاون بينهما بهدف مطالبة الدول الغنية بمشاركة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مع الدول الأفقر.

ويعمل فيفا من خلال بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق الخميس المقبل في قطر، على نشر هذه الرسالة، بحسب ما قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية وجياني إنفانتينو رئيس فيفا في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الإثنين.

وقال إنفانتينو "نريد ضمانات بأن الجميع سيكون في مأمن من خلال الحصول على لقاح كوفيد19-".

وانتقدت منظمة الصحة العالمية الدول المتقدمة بعد اجتياح سوق لقاح كورونا بدلا من اقتسام اللقاحات مع الدول النامية، مثلما دعت مبادرات كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية.

وحثت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية على توفير اللقاح فقط لكبار السن والعاملين في مجال الصحة في الوقت الحالي مع تأجيل منح اللقاح لباقي أفراد المجتمع، بهدف توفير اللقاحات اللازمة لكبار السن والعاملين في المجال الطبي في الدول الأفقر.

وأكد إنفانتينو أن لاعبي كرة القدم عليهم انتظار دورهم في التطعيم، موضحا "هذا الأمر واضح جدا بالنسبة لنا، لا نعتبر لاعبي كرة القدم فئة ذات أولوية في هذا الصدد، والانصاف هو أساس كرة القدم وكل الرياضات الأخرى، وينبغي أن يكون الأمر كذلك عندما يتعلق بالصحة".

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