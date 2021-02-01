العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز 11% بفعل زيادة في الطلب

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 11 بالمئة اليوم الإثنين إلى أعلى مستوى في شهرين مع تعرض منطقة شمال شرق الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية شتوية شديدة بينما تشير توقعات إلى استمرار موجة أكثر برودة وزيادة في الطلب على التدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق في بورصة نيويورك التجارية 11.5 بالمئة إلى 2.846 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية متجهة نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ أول ديسمبر وأكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ سبتمبر.وتشير توقعات لرفينيتيف إلى أن متوسط الطلب على الغاز في الولايات للمتحدة، شاملا الصادرات، سيرتفع من 128.4 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الأسبوع إلى 138.1 مليار قدم مكعبة يوميا الأسبوع القادم مع استمرار الموجة الباردة. وذلك أعلى بكثير من توقعات رفينيتيف يوم الجمعة الماضي.