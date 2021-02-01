الأربعاء.. محمد إبراهيم طه يناقش «الأميرة والرجل من العامة» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور الكاتب الدكتور محمد إبراهيم طه لمناقشته حول مجموعته القصصية "الأميرة والرجل من العامة"، في حلقة جديدة من برنامج كلمات، والذي يذاع في تمام الرابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية."الأميرة والرجل من العامة" هي المجموعة الخامسة في الإنتاج القصصي للقاص والروائي محمد إبراهيم طه بعنوان، بخلاف خمس روايات.ويصدِّر الكاتب مجموعته بإهداء إلى "تلك التي لم تأت بعد، تراك تأخرت أم أنني ضللت الطريق؟" حيث كان من المؤكد أن تجيء الأنثى الحلم، لكنها لم تأت، لتظل قصص المجموعة الأربع عشرة في هذه المنطقة تحديدا، ومع تنوع الأنثى في القصص يمكن اعتبار أبطال هذه المجموعة بطلا واحدا، تتسرب من خلالها إلى القارئ عوالم من هذه المنطقة المحلقة والمراوغة التي تصل بنهايتها إلى منظور مختلف للأنثى يسمو بها إلى مناطق شعرية وملائكية ومقدسة، مرتبة الأميرات.تقدم المجموعة في أجواء حالمة، ولغة عذبة وشاعرية عوالم إنسانية بالغة الجمال، في بناء قصصي يكاد يكون خاصا بالكاتب، حيث القصة حالة محسوسة أكثر منها ملموسة، كنقطة في فراغ، ومع التقدم في سرد ليست من وظيفته الإخبار بقدر ما هو التأمل، يأتي العالم مراوغا وسلسا وناعما كطيف، حيث لا زمن خطي، ولا حدث يمكن تتبعه، والعالم كأنه متاهة، لكنها جميلة، كلحظات انبلاج النور من الظلمة، لتكتمل ـ بانتهاء السرد.يعيد القارئ توزيع العالم وتشكيل القصة ويضعها تماما في المنطقة المراوغة التي أرادها الكاتب، تلك التي لم تكن تصلح معها طرائق السرد القصصي المألوفة.تنقسم قصص المجموعة إلى قسمين: الأول بعنوان "أيام العباءة الفوشيا" ويتضمن 7 قصص، والثاني بعنوان" أسباب للشروع في البكاء"، ويتضمن سبع قصص أخرى تحمل كلها بصمات طه التي ميزته منذ مجموعته الأولى "توتة مائلة على نهر" والتي حصلت على جائزة الدولة التشجيعية و"الركض في مساحة خضراء".كذلك، حصلت مجموعته الثانية على جائزة يوسف إدريس، والثالثة "امرأة أسفل الشرفة"، والتي حصلت على أفضل مجموعة قصصية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2013، ثم مجموعته الرابعة "طيور ليست للزينة"، وكما تتسم القصص ببصمة الكاتب، فإنها تحمل ملامحها في كل مجموعة تطورا ما وخبرة ما بأساليب وطرائق الكتابة القصصية وصلت في هذه المجموعة إلى ذروتها.ومحمد إبراهيم طه كاتب وروائي مصري صدر تنوعه إنتاجه الأدبي ما بين الرواية والقصة ومن إصداراته "دموع الإبل، باب الدنيا، البجعة البيضاء، امرأة أسفل الشرفة، العابرون، سقوط النوار"، كما حاز جائزة الدولة التشجيعية 2001، جائزة الشارقة 2000، جائزة يوسف إدريس 2008، وجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب 2013.