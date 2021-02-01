خبير بيئي يوضح آلية مكافحة التلوث البترولي في نهر النيل

استبعد الخبير البيئي مجدي علام أي تلوث بترولي لنهر النيل خلال هذه الفترة مؤكدًا أن عمليات المكافحة تتم بالتنسيق مع وزارة البترول ضد أي بقعة بترولية عن طريق استخدام قشاطات البقع وتعبئتها بتنكات وجرها خارج النهر وحال وجود أي سفينة تلقى بمواد بترولية يتم إبلاغ شرطة البيئة، فهناك تعاون من شركات البترول للتخلص من البقعة الزيتية.أضاف مجدي، لـ"الدستور" أنه حال وجود أي سفينة تلقي بمواد بترولية يتم إبلاغ الشرطة البيئية للتخلص من التسريبات البترولية على الفور.على صعيد آخر، قال الخبير البيئي إنه يتم الوصول الى التعافي الأخضر عن طريق وسائل صديقة للبيئة فالتنمية والخدمات وكذلك خطة السيارات الكهربائية وخطة إحلال السيارات التي تعمل بالبنزين والكيروسين واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي وعن طريق التدوير الآمن للمخلفات وتحويلها إلى سماد بدلا من حرقها.وأشار إلى أنه يتم الحد من التلوث الصناعي ووسائل النقل يخفض من تلوث الهواء، موضحًا أنه كلما تم الاستغناء عن المازوت والكيروسين قلل حوالي ١٢٪؜ من نسب تلوث الهواء، لا سيما وأن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أكدت أن الوزارة نفذت مجموعة من الأنشطة البيئية في مختلف المحافظات تحت عنوان "التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد ١٩"، مشيرة إلى أهمية توعية المواطنين بمفهوم التعافي الأخضر والذي سيصبح منهجا حياتيا في طريقنا للتعايش وعودة الحياة لطبيعتها فى ظل جائحة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم كله.