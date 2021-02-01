حجز عاطل لحيازته مخدرات وأسلحة بيضاء بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون حجز عاطل 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، لحيازته كمية من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء بمنطقة الزيتون.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم هو مجدى.م عاطل، عثر بحوزته على ٥٠٠ جم من مخدر الحشيش، ٢٦٠ قرص ترمادول، ٤ أسلحة بيضاء، بهدف ترويجها والكسب غير المشروع منها.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزيتون إخطارًا بالقبض على "م.م "عاطل، وبحيازته كمية من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء وبسؤاله أقر بامتلاكه بالمضبوطات وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.