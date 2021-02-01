139 فندقًا يشارك في مبادرة «شتّي في مصر»

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة ماجد فوزي عن آخر القوائم للفنادق المشاركة في مبادرة شتّي فى مصر التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الغرفة ووزارة الطيران المدني التى تم اطلاقها منتصف يناير الماضى وتستمر حتى 28 فبراير الجاري، وتهدف لتنشيط حركة السياحة الداخلية وتحفيز المواطنيين على السفر.وقالت الغرفة إن عدد الفنادق المشاركة في المبادرة بجنوب سيناء، والتى تضم مدن شرم الشيخ ودهب وطابا ونويبع بلغت 55 فندقًا، كما بلغت أعداد الفنادق بالبحر الأحمر والتى تضم مدن الغردقة ومرسى علم إلى 49 فندقًا، إضافة إلى مشاركة 14 فندق ثابت فى الأقصر وأسون و21 فندق عائم بين الأقصر وأسوان.