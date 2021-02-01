«إنترفيو التخان».. نصائح لاجتياز المقابلة بشكل سليم (فيديو)
الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:59 م
إسلام جمالطباعة
يعتبر "الإنترفيو" من الأمور الهامة والتى تحتاج إلى التحضير كثيرًا، خاصة لأصحاب الأوزان العالية، من حيث الملابس وطريقة الجلوس.
ووفقًا لآخر الدراسات المنشورة بمجلة "ساينس" الأمريكية، فأن أكثر من 80% من أصحاب الأوزان العالية تعرضوا للتنمر على جسمهم خلال الإنترفيو.
وفى الحلقة العاشرة من برنامج +140، والذى يقدمه إسلام جمال، قدم عددً من النصائح لاجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.
ووفقًا لآخر الدراسات المنشورة بمجلة "ساينس" الأمريكية، فأن أكثر من 80% من أصحاب الأوزان العالية تعرضوا للتنمر على جسمهم خلال الإنترفيو.
وفى الحلقة العاشرة من برنامج +140، والذى يقدمه إسلام جمال، قدم عددً من النصائح لاجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.