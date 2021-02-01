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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز خادمة لسرقتها مبلغ مالي من فيلا بالتجمع

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:59 م
حجز خادمة
حجز خادمة
داليا عبد الباسط
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قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حجز خادمة 24 ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية لسرقتها 30 ألف جنيه، وألف دولار من فيلا مخدومتها بالتجمع.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغا من "عبدالله.ن" يتهم فيه "وفاء.م" خادمة، لسرقتها ٣٠ ألف جنيه والف دولار من فيلته أثناء خدمتها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة، واقتيادها لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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