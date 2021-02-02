رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وموعد رفع الخط والغرامة

- يمكن للمواطن الذي يرغب في دفع فاتورة التليفون الأرضي بأن يستخدم الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، أو التوجه إلى أقرب فرع تابع للشركة المصرية للاتصالات، أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع.- ويمكن أيضًا دفع الفواتير الخاصة بالتليفون المنزلي عن طريق خدمات فوري أو فودافون كاش، أو ماكينات الصراف الآلى ATM.- توفر الشركة المصرية للاتصالات، الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فواتير التليفون الأرضي.