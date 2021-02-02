رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وموعد رفع الخط والغرامة
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:43 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم «الدستور» رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وموعد رفع الخط والغرامة، حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أن الاستعلام ودفع الفواتير من خلال الموقع الإلكترونى للشركة، أو عن طريق إحدى فروع الشركة الموجودة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأكدت الشركة أنها تعطي فترة سماح شهر بعد إعلان الفاتورة المقرر دفعها، وإذا تجاوز العميل فترة السماح سيتحول الخط المنزلى إلى استقبال فقط، بالإضافة إلى قطع خدمة الإنترنت إذا كان المواطن مشترك بهذه الخدمة، وسيتم أيضًا فرض غرامة تأخير من قبل الشركة المصرية للاتصالات لعدم إلتزام العميل بدفع الفاتورة في الموعد المحدد، وتجاوز فترة السماح.
تقوم الشركة المصرية للاتصالات، بتوفير الدفع الإلكتروني عن طريق رابط الشركة، منعًا لتزاحم المواطنين وتجمعهم في أماكن الفروع التي تختص بالشركة، وهذا يأتي حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وللمواطنين الذين يبحثون عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:
- يقوم المواطن الذي يرغب في الاستعلام أو دفع فاتورة التليفون المنزلي بالدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات وهو (من هنا).
- ثم يقوم المواطن بكتابة كود المنطقة، ورقم التليفون.
- ثم يضغط المواطن على زر أظهر الفواتير، ليظهر المبلغ المستحق على فاتورة التليفون.
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد رفع الخط والغرامة
تقوم الشركة المصرية للاتصالات، بتوفير الدفع الإلكتروني عن طريق رابط الشركة، منعًا لتزاحم المواطنين وتجمعهم في أماكن الفروع التي تختص بالشركة، وهذا يأتي حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وللمواطنين الذين يبحثون عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:
- يقوم المواطن الذي يرغب في الاستعلام أو دفع فاتورة التليفون المنزلي بالدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات وهو (من هنا).
- ثم يقوم المواطن بكتابة كود المنطقة، ورقم التليفون.
- ثم يضغط المواطن على زر أظهر الفواتير، ليظهر المبلغ المستحق على فاتورة التليفون.
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- يمكن للمواطن الذي يرغب في دفع فاتورة التليفون الأرضي بأن يستخدم الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، أو التوجه إلى أقرب فرع تابع للشركة المصرية للاتصالات، أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع.
- ويمكن أيضًا دفع الفواتير الخاصة بالتليفون المنزلي عن طريق خدمات فوري أو فودافون كاش، أو ماكينات الصراف الآلى ATM.
- توفر الشركة المصرية للاتصالات، الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فواتير التليفون الأرضي.
- يمكن للمواطن الذي يرغب في دفع فاتورة التليفون الأرضي بأن يستخدم الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، أو التوجه إلى أقرب فرع تابع للشركة المصرية للاتصالات، أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع.
- ويمكن أيضًا دفع الفواتير الخاصة بالتليفون المنزلي عن طريق خدمات فوري أو فودافون كاش، أو ماكينات الصراف الآلى ATM.
- توفر الشركة المصرية للاتصالات، الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فواتير التليفون الأرضي.