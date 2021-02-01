6 صور ترصد رحلة فاطمة مع النجارة: «بنت بـ100 راجل»

تعلقت الفتاة الثلاثينية منذ صغرها بالنجارة كانت تحب الخشب ورائحته شغوفة بتصليح أثاث المنزل، نَمَت بداخلها الرغبة في صنع الأثاث بجهد ذاتي، اتجهت إلى عمل قطع الأثاث المختلفة، طورت ذاتها بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر "يوتيوب"، فشجعتها أسرتها وقامت بدعمها لتصبح أول نجارة في الجيزة.فاطمة حسني، فتاة ثلاثينية، تقول لـ«الدستور»: "أنا من النساء اللّي لما بيحبوا حاجة بخلصلها جدا بدأت شغلي من بداية الطريق خالص وأبسط قطع الأثاث وحاليًا وصلت لتنفيذ الأثاث كامل بتصميمات مختلفة مع تجديد الأثاث بشكل صعب جدا تلاقوه عند حد وبنسى كل مشاكلي وهمومها.تروي فاطمة أن زوجها وأولادها لم يمنعوها من تحقيق حلمها ولديها ولد وبنت، وتحاول التوازن بين عملها ومنزلها، متمنية أن تصدر الأثاث لخارج مصر.