ضبط المتهم بسرقة مصوغات وأموال بـ40 ألف جنيه من طليقته

أمرت نيابة الأميرية، الإثنين، بضبط وإحضار المتهم بالشروع في قتل طليقته وسرقة مصوغات وأموال منها بقيمة 40 ألف جنيه بمساعدة 3 من أصدقائه بمنطقة الأميرية.حررت سيدة محضرًا بقسم الأميرية، تتهم فيه طليقها بسرقة مصوغاتها وأموالها بعد انفصالهما بأيام.وقالت السيدة إن هناك مشاكل وقعت بينها وزوجها، وخلافات كثيرة؛ بسبب إعطاء مفاتيح شقة الزوجية لأهله، وترددهم عليها واستخدام أغراضها في عدم وجودها، حتى انتهى بهم المطاف إلى الطلاق.أضافت: «اضطر للطلاق وديًا بعد لجوئي للقضاء، وبعد أيام قليلة من الطلاق فوجئت به وبرفقته 3 من أصدقائه في غياب والدي يدخلون الشقة ويتعدوون عليّ بالضرب، وسرقوا على مصوغاتي وأموالي التي تقدر بـ 40 ألف جنيه».