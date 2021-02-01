رنا سماحة تطرح كليب «أستاذ تمثيل» (فيديو)

طرحت المطربة رنا سماحة أحدث أغنياتها بعنوان "أستاذ تمثيل" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعاونت رنا سماحة في كليب أغنية "أستاذ تمثيل" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والمحلن محمد فخراني، والموزع الموسيقي زيزو فاروق، وتولت الإخراج رنا سماحة.