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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى يستعرض خطة تنفيذ مشروعات الصرف بـ51 مركزًا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:01 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء الإثنين، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لاستعراض خطة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الـ51 مركزًا المحددة، ضمن جهود الدولة لتطوير القرى المصرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتنويه إلى حجم الأعمال الضخم، الذي سيتم تنفيذه لمد خطوط الصرف الصحي في القرى المستهدفة بهذا المشروع القومي الكبير، داعيًا إلى تعبئة وحالة استعداد قصوى لجميع شركات المقاولات التي ستعمل في هذا المشروع القومي، إلى جانب تجهيز أكبر قدر من المعدات اللازمة، استعدادًا لبدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بتلك القرى.

في الوقت نفسه، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون هناك مدير للمشروع بكل مركز من هذه المراكز الـ 51 المستهدفة في المرحلة الأولى، على أن يعاونه فريق عمل على مستوى عال من الفاعلية في أداء الأعمال المنوطة بهم، ومطالبًا بأن يتم إعداد تقرير يوميّ بحجم الأعمال التى يتم تنفيذها.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " تستهدف تطوير القرى المصرية في 51 مركزا بالمرحلة الأولى، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من مشروعات البنية الأساسية والخدمات المختلفة، وتوفير سبل الحياة الكريمة للأهالي بتلك القرى، لافتًا إلى تكليف وزارة الإسكان بالعمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمبادرة في 10 محافظات بـ24 مركزا، بإجمالي 703 قرى تضم 3792 تابعًا، على أن يتم تطوير مختلف القطاعات بهذه المراكز، وأوضح الوزير أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي بالمراكز الـ51، فإنه يتم حاليا الانتهاء من أعمال الرسومات والتصميمات الهندسية لمشروعات الصرف الصحي في القرى المستهدفة بهذه المراكز.

وقال اللواء محمود نصار: "يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص المشروعات المطلوبة في الـ 24 مركزا، حيث تمت موافاتنا ببيان بهذه المشروعات، وتمت بالفعل معاينة المشروعات المستهدفة في تلك المراكز، وجار حاليًا الأعمال الاستشارية وحدد المشروعات المطلوبة في قطاع مياه الشرب، مؤكدا أنه سيتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا كذلك إلى المشروعات في قطاع الصرف الصحي، التي سيتم تنفيذها من خلال كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحا في الوقت نفسه أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي يبلغ 123 قرية من بين إجمالي القرى المستهدفة، كما أن هناك 41 تابعًا يتمتع بخطوط الصرف الصحي من بين إجمالي عدد التوابع.

حضر الاجتماع راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، وسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

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