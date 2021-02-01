ظريف: بعد عودة أمريكا للاتفاق النووي يمكن مناقشة التزامات إيران

أكد جواد ظريف ‏وزير الخارجية الإيراني، اليوم، أنه من الممكن أن يكون هناك تنسيق وتزامن بين التحركات الأمريكية والإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي.وقال ‏وزير الخارجية الإيراني في تصريحات مساء اليوم، إنه بمجرد عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستكون التزامات طهران على جدول الأعمال، وذلك وفق قناة العربية.وأشار ‏وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران أوفت بجميع التزاماتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.وكشف ‏وزير الخارجية الإيراني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام إيران بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.