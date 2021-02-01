ظريف: بعد عودة أمريكا للاتفاق النووي يمكن مناقشة التزامات إيران
الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:38 م
محمد عمرطباعة
أكد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، اليوم، أنه من الممكن أن يكون هناك تنسيق وتزامن بين التحركات الأمريكية والإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات مساء اليوم، إنه بمجرد عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستكون التزامات طهران على جدول الأعمال، وذلك وفق قناة العربية.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران أوفت بجميع التزاماتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وكشف وزير الخارجية الإيراني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام إيران بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات مساء اليوم، إنه بمجرد عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستكون التزامات طهران على جدول الأعمال، وذلك وفق قناة العربية.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران أوفت بجميع التزاماتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وكشف وزير الخارجية الإيراني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام إيران بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.