إصابة 6 في تصادم سيارة بميكروباص بالإسماعيلية

إصابة 6 في تصادم سيارة بميكروباص بالإسماعيلية
الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:08 م
مصطفى ديابطباعة
أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة بميكروباص بكوبري ٧٦ طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي اتجاه الإسماعيلية.
وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد إصابة كلا من أحمد عبده رفاعي 30 عاما، علي أحمد عبد الكريم 30 عاما، مؤمن محمد أحمد 22 عاما، علاء محمد جميل 27 عاما، تامر محمد توفيق 43 عاما، أحمد حسن أحمد 13 عاما.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد إصابة كلا من أحمد عبده رفاعي 30 عاما، علي أحمد عبد الكريم 30 عاما، مؤمن محمد أحمد 22 عاما، علاء محمد جميل 27 عاما، تامر محمد توفيق 43 عاما، أحمد حسن أحمد 13 عاما.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.