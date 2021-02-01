إصابة 6 في تصادم سيارة بميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة بميكروباص بكوبري ٧٦ طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي اتجاه الإسماعيلية.وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد إصابة كلا من أحمد عبده رفاعي 30 عاما، علي أحمد عبد الكريم 30 عاما، مؤمن محمد أحمد 22 عاما، علاء محمد جميل 27 عاما، تامر محمد توفيق 43 عاما، أحمد حسن أحمد 13 عاما.وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.