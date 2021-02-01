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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مياه القناة: رفع الطاقة التصميمية لمجمع محطات القصاصين (صور)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:13 م
رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة
مصطفى دياب
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فاجأ اللواء عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، مساء اليوم الاثنين، مجمع محطات مياه القصاصين، ومحطة معالجة الصرف الصحي الكبرى، وذلك لمتابعة المراحل النهائية للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة الكبرى، ومتابعة المراحل الأخيرة من إنشاء محطات مياه UF فائقة الترشيح بأحدث الأنظمة الحديثة، ليصل عدد محطات مياه القصاصين 9 محطات، بطاقة تصميمية 32 ألف متر مكعب يوميًا، لافتا إلى أن قدرة تلك المحطات قبل الأعمال كانت 8000 متر مكعب يوميًا.

وأكد اللواء عبد الحميد، خلال زيارته المفاجئة لمجمع محطات مياه القصاصين، على قياس جودة الأعمال أثناء عملية صيانة المحطات، وتشكيل لجنة لحصر الخردة الناتجة عن عملية الإحلال والتجديد ووضعها داخل مخازن الشركة فورًا، بالإضافة إلى نقل جميع أغطية البلاعات المتواجدة في فناء مجمع المحطات ونقلها إلى مخازن الشركة، وإحلال وتجديد أحد جوانب سور المجمع المتهالك بطول 120 مترًا.

كما قرر اللواء عصمت، صرف حافز 20% لاثنين من العاملين بالشركة أحدهما فني ميكانيكي، وآخر فني كهربائي، وذلك بسبب أدائهما المتميز وجهودهما وتفانيهم في العمل، كما قرر رئيس مجلس إدارة الشركة صرف أطقم الأفرول الخاصة بالعمال في جميع قطاعات ومحطات فورًا، محذرًا أنه لن يتهاون تجاه المخالفين أو المقصرين في أداء عملهم وسيتم معاقبتهم في الحال.

كما فاجأ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين، وقرر صرف مكافأة تشجيعية لهم، وذلك تحفيزًا لضبطهم وتفانيهم في العمل، وتحتوي على محطة معالجة و3 محطات رفع وشبكات انحدار بطول ٢٨ كم وخطوط طرد بطول ٢٦ كم وخط السيب بطول ١٥ كم، كما أن المحطة تعمل بطاقة ٢٠ ألف متر مكعب يوم. وتخدم ١٥٠٠٠٠ نسمة موزعين على مدينة القصاصين وتوابعها 6 قرى.

وأشار رئيس مياه القناة إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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