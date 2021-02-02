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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل خطة تطوير مسارح البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:33 ص
المخرج عادل عبده
المخرج عادل عبده
حسن أمين
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أعلن المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تنفيذ خطة صيانة وتطوير شاملة لجميع المواقع التابعة للبيت، خلال توقف النشاط بسبب جائحة كورونا.

وأضاف- في بيان له- أن هذه المواقع تقدم خدمة ثقافية وفنية تليق بالمواطن المصري بعد تشغيلها في الثاني من يوليو الماضي 2020، مؤكدًا أن هذه الصيانة متبعة في مواقع البيت منذ أن تولى رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وأوضح أن هذه الخطة تضمنت صيانة التكييفات التابعة للإدارة العامة بوسط القاهرة، وصيانة آلات التصوير وطابعة الحاسب الآلي، والسنترالات، وإحلال وتجديد الأسانسير، وعمل صاعد جديد للكهرباء وتقويتها، بالإضافة إلى صيانة أجهزة التكييف بصالة عرض السيرك القومي، وتطهير شبكة الصرف الصحي بالكامل، وصيانة مواتير الرفع، وأجهزة الإنذار، وإصلاح كراسي صالة العرض، وتغيير أسلاك واير حزام الأمان بالفقرات الخطرة، إضافة إلى شراء شاشة عرض عملاقة «4 × 6» مثل السيركات العالمية، وشراء كشافات ليد لسور الدعاية الخارجي.

وتابع: «تم تجهيز السيرك بأحدث الأجهزة الإلكترونية من الصوت والإضاءة، كما تم شراء ملابس ومعدات لفناني السيرك، وعدد كبير من الآلات الموسيقية، وشراء 16 سماعة لصالة عرض السيرك بعد أن كانت صالة عرض السيرك تعمل بسمعاتان فقط منذ أكتر من 30 عامًا»، مضيفًا: «كما تضمن مسرح وسيرك جمصة إصلاح وتطوير العمدان الخاصة بالسيرك، والمولد الخاص به، والانتهاء من شراء أحدث أجهزة الصوت والإضاءة بالسيرك ليكون مثل السيركات العالمية».

وأشار المخرج عادل عبده إلى أن سيرك 15 مايو بحلوان تم إجراء الصيانة إلى الخيمة والعمدان الخاصة به، وكذلك مدرجات صالة العرض، بالإضافة إلى تطوير نظام الإضاءة وشراء معدات جديدة لها، إلى جانب إحلال وصيانة التكييف المركزي الخاص بصالة عرض مسرح البالون، وتزويده بشاشة عرض عملاقة بعرض المسرح وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية من الصوت والإضاءة، وتغيير بعض الوحدات ودورات المياه بالمسرح، وكذلك البيارات الخاصة بمياه صرف الأمطار، وتغيير مواتير الشفط وتطهير كافة الغرف، بالإضافة إلى صيانة مواتير السكك وكراسي صالة العرض بالمسرح.

وأوضح «عبده»، أن مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، تم تجهيزه بالكامل بأحدث الأجهزة الإلكترونية من الصوت والإضاءة وشاشة عرض عملاقة للدعاية، وتضمن صيانة واجهة خشبة المسرح وتغطية أرضيتها من الأمطار، وإحلال وتجديد اللوحة الرئيسة للتحكم في الكهرباء العمومية، وعمل منظومة تأمين وحماية للإنذار الآلي التلقائي لكافة مرافق وأرجاء المسرح، وتطهير بيارات الصرف الصحي والممرات، لرفع كفاءة البنية التحتية للمسرح.

وأكد أنه تم شراء بوابات تعقيم للسيرك القومي بكل فروعه، ومسرح البالون، ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية وقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، بالإضافة إلى شراء أجهزة قياس الحرارة عن بعد حرصًا على الجمهور في جميع مواقع البيت، وحافظًا على صحة وسلامة العاملين.

كما أعلن أنه قريبًا سيتم افتتاح مركز تدريب للسيرك القومي ليخرج لنا جيلًا جديدة من فنانى السيرك ليظل فن السيرك في مصر في تطور دائمًا، وهو الفن الذي تنفرد به مصر.

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