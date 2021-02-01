3775 إصابة بكورونا في سويسرا

أعلنت وزارة الشؤون الصحية السويسرية اليوم الاثنين تسجيل 3775 إصابة و78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الفترة الممتدة من الجمعة الى يوم امس الاحد.وقالت الوزارة في بيان لها "بعد الاعلان عن هذه النتائج بلغ عدد الاصابات 525 الف إصابة في حين بلغ عدد حالات الوفاة 8725 حالة وفاة".واوضحت "وصل عدد المصابين الذين يضطرون للحصول على علاج ورعاية في المستشفيات خلال الاسبوعين الماضيين الى 667 مصابا وتمكنت السلطات منذ نهاية فبراير الماضي من اجراء أكثر من 6ر3 مليون اختبار تشخيصي على من بدت عليهم اعراض الإصابة بالفيروس".