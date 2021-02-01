1.5 تريليون جنيه تكلفة مشروعات النقل حتى عام 2024 (إنفوجراف)

استطاعت مصر خلال العشر سنوات الماضية إحداث طفرة كبيرة في مختلف القطاعات بالدولة، إذ عملت على تطوير البنية الأساسية بجميع المجالات لا سيما منظومة النقل التي شهدت تحول كبير من خلال إقامة مشروعات قومية عملاقة.تستعرض "الدستور" المخطط التنفيذي للمشروعات التنموية بقطاع النقل خلال السنوات الماضية، وما سيجري تنفيذه في الأعوام القادمة.وصل عدد مشروعات النقل إلى حوالي 2173 مشروع بإجمالي تكلفة 1522 مليار جنيه في كافة القطاعات التابعة للوزارة خلال الفترة من 2014 حتى 2024، بما يعادل 1.5 تريليون جنيه، وفق الإحصائيات التي أعلنتها وزارة النقل والفريق كامل الوزير.بلغت تكاليف تطوير قطاع الطرق والكباري حوالي 464 مليار جنيه، فيما خُصص 220 مليار جنيه لهيئة السكة الحديد، وما يقرب من 757 مليار جنيه لمترو الأنفاق والجر الكهربائي، أما النقل البحري فقد فوصلت تكلفة مشروعاته إلى 63 مليار جنيه، وحوالي 15 مليار جنيه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، فضلًأ عن 3 ميارات جنيه النقل النهري.وقُدرت تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها فعليًا 355.6 مليار جنيه بواقع 1273 مشروع، وجاري استكمال تنفيذ عدد 760 مشروع بإجمالى تكلفة 495 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ عدد 140 مشروع بإجمالي تكلفة 671،4 مليار جنيه لتنتهي خطة تطوير قطاعات وزارة النقل في عام 2024.