ضبط «مستريح مغاغة» بتهمة النصب على المواطنين فى 2.7 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا في ضبط «مستريح مغاغة» بعد بلاغات ضده بإيصالات أمانة بقيمة 2.7 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجار عرضه على النيابة العامة في أى بلاغات أخرى ترد ضده.جاء ذلك بعد تناول إحدى القنوات الفضائية خبرًا يتضمن قيام أحد الأشخاص وشهرته (مستريح مغاغة) بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها.