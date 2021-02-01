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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7719 إصابة بكورونا في تركيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:07 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
وكالات
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سجلت تركيا 7719 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الإصابات بالبلاد الى 2485182 حالة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 124 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد ضحايا الجائحة الى 26117 حالة.

وأضاف ان 8016 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 2370431 شخصا.

وذكر ان المختبرات الطبية اجرت اليوم 141703 تحاليل للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي اجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا الى أكثر من 773ر29 مليون تحليل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قد أعلن في وقت سابق اليوم إعادة افتتاح المدارس بالقرى منتصف فبراير الجاري بعد تعليق الدراسة فيها بسبب انتشار فيروس (كورونا) مضيفا ان التحضيرات جارية لبدء افتتاح المدارس للمراحل من الثامن حتى الـ12 بجميع المدن في الأول من مارس المقبل.

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