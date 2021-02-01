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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جهود وزارة التعاون الدولي لدعم مشروع منظومة مياه بحر البقر (إنفوجراف)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:27 م
مشروع منظومة مياه
مشروع منظومة مياه بحر البقر
أسماء إبراهيم
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أكد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي أن حجم التمويلات التنموية التي وفرتها الوزارة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بلغت 244.16 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع استكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وتمويل بقيمة 183 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لذات المشروع.

وكشف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن مشروع منظومة مياه بحر البقر يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق:
- إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 مليون ميوم يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح 400 ألف فدان بشبه جزيرة سيناء.
- الحفاظ على البيئة من خلال حماية بحيرة المنزلة من تصريف مياه مصرف بحر البقر فيها.
- استغلال المياه المنتجة من محطة المعالجة لتحقيق تنمية زراعية متكاملة بشبه جزيرة سيناء من خلال استصلاح وزراعة 400 ألف فدان بمناطق سهل الطينة والقنطرة شرق ورابعة وبئر العبد والسر والقوارير.
- التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية.
- خلق حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشرة و1.2 مليون فرصة عمل غير مباشرة.
جهود وزارة التعاون الدولي لدعم مشروع منظومة مياه بحر البقر (إنفوجراف)
جهود وزارة التعاون الدولي لدعم مشروع منظومة مياه بحر البقر (إنفوجراف)

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