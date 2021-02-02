سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-2-2021

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء ٢-٢-٢٠٢١

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري



سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجارى الدولي cib



ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق ٢-٢-٢٠٢١، في البنك التجاري الدولي cib، عن سعره اليوم في البنوك الحكومية المصرية على رأسهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل في بنك cib، عند الشراء ٤٨.٩٥٤١ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥٢.١٥٨٤ جنيه مصري.



سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري



سجل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق ٢-٢-٢٠٢١، في البنك المركزي المصري، عند الشراء ٥١.٧٣٦٦ جنيه مصري، أما بلغ سعره عند البيع ٥٢.١٣٨٩ جنيه مصري.



سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر



يشهد سعر الدينار الكويتي تباين بشكل يومي داخل البنوك المصرية، الحكومية وغيرها، ونقدم لكم سعره وفقًا لأخر التحديثات داخل البنوك، حيث سجل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق ٢-٢-٢٠٢١، في بنك مصر (الحكومي)، عند الشراء ٤٨.٩١٦١ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥٢.٠٤٧٦ جنيه مصري.