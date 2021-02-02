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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-2-2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:25 ص
جريدة الدستور
حسين العمدة
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تنشر«الدستور» سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء ٢-٢-٢٠٢١، الذي يعد إحدى اهتمامات القارىء يوميًا، ويبحث عن سعره المواطنين على مؤشر البحث جوجل، والمواقع الإخبارية، لذلك نستعرض لكم سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، والتي منها الحكومية مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي، وأيضًا البنك المركزي المصري، حيث سجل الدينار الكويتي اليوم ارتفاعًا طفيفًا في البنوك المصرية، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل، التي يستطيع القارىء من خلالها معرفة سعر الدينار الكويتي في السوق المحلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء ٢-٢-٢٠٢١

نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، داخل التقرير التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء الموافق ٢-٢-٢٠٢١، في البنك الأهلي المصري (الحكومي)، ارتفاعًا طفيفًا عن سعره بالأمس، ليسجل اليوم عند الشراء ٤٨.٩١٦١ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.٠٤٧٦ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجارى الدولي cib

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق ٢-٢-٢٠٢١، في البنك التجاري الدولي cib، عن سعره اليوم في البنوك الحكومية المصرية على رأسهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل في بنك cib، عند الشراء ٤٨.٩٥٤١ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥٢.١٥٨٤ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق ٢-٢-٢٠٢١، في البنك المركزي المصري، عند الشراء ٥١.٧٣٦٦ جنيه مصري، أما بلغ سعره عند البيع ٥٢.١٣٨٩ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

يشهد سعر الدينار الكويتي تباين بشكل يومي داخل البنوك المصرية، الحكومية وغيرها، ونقدم لكم سعره وفقًا لأخر التحديثات داخل البنوك، حيث سجل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق ٢-٢-٢٠٢١، في بنك مصر (الحكومي)، عند الشراء ٤٨.٩١٦١ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥٢.٠٤٧٦ جنيه مصري.

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