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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2-2-2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:46 ص
مواد البناء
مواد البناء
الدستور
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يقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء اليوم في مصر خاصٍة سعر الحديد والأسمنت، حيث يبحث الكثير من المواطنين بشكل يومي عن أسعار مواد البناء المختلفة ويتم نشر الأسعار وفقا لشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ينتظر الكثير من المواطنين أسعار مواد البناء اليوم وسعر الحديد والأسمنت، وذلك نظرا بعد تصريح الدولة بالمباشرة بأعمال البناء المختلفة بعد أن أغلقت بسبب المخالفات الكثيرة التي تمت محاصرتها حتى الآن.

وننشر لكم في "الدستور" أسعار مواد البناء اليوم، حيث استقرت لليوم الثاني علي التوالي اليوم الثلاثاء 2 - 2 - 2021 في السطور القادمة:-

أسعار مواد البناء اليوم  سعر الحديد والأسمنت

وتبدأ اسعار الحديد" التسليح"  تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء 2 - 2 - 2021

حديد عز
سجل حديد عز سعر 13700 جنيه للطن.

حديد بشاي
وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن.

حديد العتال
سجل سعر حديد العتال 13450 جنيهًا للطن.

حديد المصريين
بينما سجل حديد المصريين 13550 جنيهًا للطن.

حديد الكومي
كما سجل حديد الكومي 13300 جنيه للطن.

حديد الجيوشي
بينما حديد الجيوشي سجل 13300 جنيه للطن.

حديد العشري
وسجل العشري 13450 جنيهًا للطن.

حديد المعادي
وسجل حديد المعادي 13300 جنيه.

حديد مصر
وسجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيه للطن.

حديد الداخلية
بينما سجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيه.

حديد المراكبي
المراكبي 13300 جنيه، وعطية 13400 جنيه.

حديد بيانكو
بينما سجل حديد بيانكو 13300 جنيه.

سعر الأسمنت

كما استقرت بشكل واضح الشئ أسعار الأسمنت بشكل عام لنوضحها فيما ياتي:

أسمنت المسلح
سجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن.

أسمنت النصر
كما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن.

أسمنت النهضة
وسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن.

المخصوص
وسجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.

أسمنت السويدي
بينما سجل أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن.

أسمنت الممتاز
وسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن.

أسمنت العسكري
وسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن.

أسمنت حلوان
سجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.

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