إصابة شخصين في انقلاب دراجة بخارية بأسوان

وقع حادث انقلاب دراجة بخارية، مساء اليوم الاثنين، بجوار مطلع الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بجوار مطلع الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.