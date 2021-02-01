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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية
الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:14 م
الكنائس تستأنف صلوات القداسات
تصوير هاجر رضا
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