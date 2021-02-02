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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فى عيد ميلاده.. تعرف على بداية محمد هنيدى فى الفن

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:50 ص
محمد هنيدى
محمد هنيدى
نعمات مدحت
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يحتفل الفنان محمد هنيدي، بعيد ميلاده الـ56 حيث يعد من مواليد أول شهر فبراير، فقد ولد عام 1965 في محافظة الجيزة، ويعتبر من الفنانين الكبار في الكوميديا، جسد العديد من الأدوار المهمة التي وجدت إقبالا كبيرًا من الجمهور.

بداية محمد هنيدي الفنية

بدأ محمد هنيدي مشواره الفني منذ كان طالبا في الجامعة، حيث شارك في عدة مسرحيات على مسرح الجامعة، وبعدها انتقل للعمل في السينما، حيث قدم في بداية حياته الفنية فيلم "إسماعيلية رايح جاي" مع النجم محمد فؤاد، ولقى نجاحا كبيرًا، ثم جسد بعدها فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان أحمد السقا، في شكل كوميدي.

وانهالت بعد نجاحه في هذه الأفلام العروض للمشاركة في أعمال تليفزيونية وسينمائية ومسرح، حيث عدد باقة كبيرة من الأعمال التي تركت بصمة لدى المشاهد في العالم، ومن أبرز أعماله الفنية "رمضان مبروك أبو العالمين حمودة"، و"البخيل وأنا"، و"براشوت"، و"سارق الفرح"، و"حلق حوش"، و"تيتة رهيبة"، و"همام في امستردام"، وغيرها من الأعمال التي حفرت في ذهن المواطن.

وقدم "هنيدي" عدد من الأغنيات في أفلامه مثل أغنيته في فيلم "وش إجرام"، وأغنيته في فيلم "أمير البحار"، و"عندليب الدقي"، عندما قام بالغناء لوحدة الدول العربية، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، "هنيدي" يتمتع بكاريزما خاصة لدى المشاهد وخفة الظل.

لقاءات تليفزيونية لـ هنيدي

طل "هنيدي" في العديد من البرامج التليفزيونية للحديث عن مشواره الفني، وأعماله القادمة، إضافة إلى حياته الشخصية، وعن أولادة الثلاثة وزوجته سورية الجنسية عبير السري، ومن أبرز تلك البرامج، برنامج "معكم مع منى الشاذلي"، و"قهوة أشرف عبدالباقي"، و"الحكاية مع عمرو أديب"، وغيرها من البرامج المشهورة.

وحصد "هنيدي" العديد من الجوائز المحلية والدولية والتكريمات عن أعماله منذ أن اكتشفه المخرج الراحل يوسف شاهين، منها: جائزة أوسكار، وجائزة أفضل ممثل، عن أفلامه "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، و"أمير البحار".

أعمال هنيدي مع عادل إمام

شارك الفنان محمد هنيدي، مع الزعيم عادل إمام في فيلمي "بخيت وعديلة"، حيث جسد دور سائق التاكسي الذي كان يركبه عادل إمام، كما شارك معه أيضًا في فيلم "المنسي" عام 1993 مع الفنانة يسرا أيضا.

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