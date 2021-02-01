تدهور الحالة الصحية للفنان على حميدة.. وأسرته تستغيث

أكد مصدر مقرب من الفنان على حميدة، أنه يعاني الآن من مشاكل في عملية التنفس خلال وجوده في مستشفى معهد ناصر.وأشار المصدر إلى أن حميدة بعد تدهور حالته الصحية قام المستشفى بتحويله لغرفة العمليات لعمل "بذل"، لكن سرعان ما خرج من العمليات ولم يفعلها، بحجة أنه لا يحتاج لهذه العملية.وأكد أن أسرته تعمل على التواصل مع نقابة الموسيقيين وهاني شاكر لتحويله لمستشفى أخر، حيث إنه يعاني من الإهمال الطبي في هذا المستشفى، وهو ما جعله ينزف دمًا من فمه مؤخرًا.وتتواصل أسرة حميدة مع النقابة لتحويله لمستشفى أخر تابع للنقابة، وليس لوزارة الصحة، للاطمئنان على صحته.