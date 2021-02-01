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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والمشروعات الجارية بالمحلة وطنطا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:41 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية بمركزي المحلة الكبرى وطنطا، حيث تفقد خلالها آخر تطورات الأعمال الجارية بشارع جمال عبدالناصر، موجهًا الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

واستكمل محافظ الغربية الجولة بتفقد الأعمال في شارعي عمار بن ياسر والوحدة العربية والشوارع المتفرعة منهما، موجهًا بتوسعة الطريق، ووضع بالوعات المطر والبلدورات والانتهاء من كل الأعمال، طبقًا للجدول الزمني المحدد.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بالطريق المؤدي للمنطقة الصناعية وأعمال تطوير كورنيش المحلة من صب الأعمدة والتدبيش على طول الكورنيش.

وخلال الجولة تابع المحافظ إزالة أحد البيوت بشارع سكة طنطا والصادر بحقه قرار إزالة كونه يمثل خطرًا داهمًا على المنطقة وساكنيها.

واختتم المحافظ جولته بتفقد آخر الأعمال الجارية في المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة، والذي يقع على مساحة 30 قيراطّا والمسند لإحدى الشركات الوطنية وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل نصف آلي لاستيعاب 1680 رأسًا يوميًا.

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