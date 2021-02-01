محافظ الوادى الجديد يجرى حركة تنقلات لرؤساء قرى مركزى الخارجة وبلاط
الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:51 م
محمد مهديطباعة
اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، حركة تنقلات رؤساء الوحدات القروية بمركزي الخارجة وبلاط.
وصرح المحافظ بأنه تم إرجاء حركة رؤساء قرى الفرافرة لحين انتهاء مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى المركز، مشيرًا إلى أن الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة قادرة على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، بناءً على نتائج التقييم الذي تم لجميع رؤساء القرى على مستوى المحافظة، حيث شهدت الحركة تصعيد واختيار عدد من القيادات الشابة والمتميزة بالوحدات القروية، موجهًا الشكر لرؤساء القرى السابقين على ما بذلوه من جهد ساهم في تطوير قراهم وخدمة مواطنيها.
وتضم أسماء رؤساء القرى الجدد بمركز الخارجة:
١- ناصر محمد عمر سيد- سكرتيرًا عامًا لمركز الخارجة
٢-سعيد مبارك محمد احمد - رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة.
٣-محمد عبدالتواب عبدالناصح - رئيس الوحدة المحلية لقرى الشركة.
٤-أحمد فؤاد محمد- رئيس الوحدة المحلية لقرى جناح.
٥- ليلى علي غوينم سليمي - رئيس الوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة.
٦- أحمد محمد عبد الحميد - رئيس الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق.
٧- صابر محمد إسماعيل - رئيس الوحدة المحلية لقرى بولاق.
٨- يوسف أحمد محمد حسانين - رئيس الوحدة المحلية لقرى صنعاء.
٩- جميل السيد محمد أبوالعلا - رئيس الوحدة المحلية لقرى فلسطين.
وتضم أسماء رؤساء القرى الجدد بمركز بلاط:
١- عمار منصور محمد - رئيسًا لقرى تنيدة
٢- بشندي شلبي بشمدي - رئيسًا لقرى مرزوق
٣- ماهر حسين محمد - رئيسًا لقرى البشندي
٤- محمود أحمد محمد ضحاوي - رئيساََ لقرى ذخيرة
٥- شعبان أحمد جمعة - رئيساََ لقرى أولاد عبدالله
٦- صابر أحمد مهدى - رئيساََ لقرى عين عيش
٧- وليد عبد السلام عزوز - رئيساََ لقرى الزيات.
وصرح المحافظ بأنه تم إرجاء حركة رؤساء قرى الفرافرة لحين انتهاء مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى المركز، مشيرًا إلى أن الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة قادرة على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، بناءً على نتائج التقييم الذي تم لجميع رؤساء القرى على مستوى المحافظة، حيث شهدت الحركة تصعيد واختيار عدد من القيادات الشابة والمتميزة بالوحدات القروية، موجهًا الشكر لرؤساء القرى السابقين على ما بذلوه من جهد ساهم في تطوير قراهم وخدمة مواطنيها.
وتضم أسماء رؤساء القرى الجدد بمركز الخارجة:
١- ناصر محمد عمر سيد- سكرتيرًا عامًا لمركز الخارجة
٢-سعيد مبارك محمد احمد - رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة.
٣-محمد عبدالتواب عبدالناصح - رئيس الوحدة المحلية لقرى الشركة.
٤-أحمد فؤاد محمد- رئيس الوحدة المحلية لقرى جناح.
٥- ليلى علي غوينم سليمي - رئيس الوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة.
٦- أحمد محمد عبد الحميد - رئيس الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق.
٧- صابر محمد إسماعيل - رئيس الوحدة المحلية لقرى بولاق.
٨- يوسف أحمد محمد حسانين - رئيس الوحدة المحلية لقرى صنعاء.
٩- جميل السيد محمد أبوالعلا - رئيس الوحدة المحلية لقرى فلسطين.
وتضم أسماء رؤساء القرى الجدد بمركز بلاط:
١- عمار منصور محمد - رئيسًا لقرى تنيدة
٢- بشندي شلبي بشمدي - رئيسًا لقرى مرزوق
٣- ماهر حسين محمد - رئيسًا لقرى البشندي
٤- محمود أحمد محمد ضحاوي - رئيساََ لقرى ذخيرة
٥- شعبان أحمد جمعة - رئيساََ لقرى أولاد عبدالله
٦- صابر أحمد مهدى - رئيساََ لقرى عين عيش
٧- وليد عبد السلام عزوز - رئيساََ لقرى الزيات.