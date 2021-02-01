السودان: سلامة نصف سكاننا تعتمد على اتفاق ملء سد النهضة

أكد ياسر عباس،‏ وزير الري السوداني، اليوم، أن سلامة نصف سكان بلاده تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة الإثيوبي.وقال ‏وزير الري السوداني، في تصريحات مساء اليوم، إن الخرطوم تطالب بدور أكبر للاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة، وذلك وفق قناة العربية.وشدد ‏على تمسكهم بالوصول لاتفاق حول سد النهضة تقبله الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.