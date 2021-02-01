السودان: سلامة نصف سكاننا تعتمد على اتفاق ملء سد النهضة
الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:57 م
محمد عمرطباعة
أكد ياسر عباس، وزير الري السوداني، اليوم، أن سلامة نصف سكان بلاده تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة الإثيوبي.
وقال وزير الري السوداني، في تصريحات مساء اليوم، إن الخرطوم تطالب بدور أكبر للاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة، وذلك وفق قناة العربية.
وشدد على تمسكهم بالوصول لاتفاق حول سد النهضة تقبله الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال وزير الري السوداني، في تصريحات مساء اليوم، إن الخرطوم تطالب بدور أكبر للاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة، وذلك وفق قناة العربية.
وشدد على تمسكهم بالوصول لاتفاق حول سد النهضة تقبله الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.