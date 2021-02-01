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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أول صورة من كواليس تصوير مسلسل «بين السما والأرض»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:06 م
مسلسل بين السما والأرض
مسلسل "بين السما والأرض
دعاء عبد المقصود
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يواصل نجوم وصناع مسلسل "بين السما والأرض" تصوير مشاهد العمل باللوكيشن الرئيسي للمسلسل في إحدى العمارات بمنطقة العجوزة.

وانتهى نجوم العمل من البروفات الخاصة بمشاهد الأسانسير.

وكشف المخرج ماندو العدل عن أول صورة لنجوم المسلسل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقا: "من بروفات مشاهد الأسانسير، من مسلسل بين السما والأرض، ١٥ حلقة فقط، رمضان 2021 إن شاء الله، يا كريم يا رب"

مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هاني سلامة وغادة عادل وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد بدير ومحمد ثروت وعدد آخر من النجوم ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجي ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من خلال 15 حلقة فقط تعرض في النصف الأول من شهر رمضان.
أول صورة من كواليس تصوير مسلسل «بين السما والأرض»
أول صورة من كواليس تصوير مسلسل «بين السما والأرض»

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