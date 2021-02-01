مطران الجيزة للكاثوليك يستقبل خدام «التنمية» بالمطرانية

استقبل صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، خدام مكتب خدمات التنمية DSO الخاص بالمطرانية، وذلك لعرض التقرير السنوي للمكتب.بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ، وفي عظته تأمّل نيافته في انجيل الراعي الصالح، مشيرًا إلى أن كل معمّد هو مدعو لأن يكون راعيًا صالحا ولاسيّما في التنمية نحن مدعوين لأن نكون رعاة صالحين.عقب القدّاس بدأ التقرير بكلمة المدير التنفيذيّ للمكتب بعد ذلك سماع عرض عن كلّ قطاع لمشروعات خدمات التنمية بالمطرانية.في نهاية اليوم شكر نيافته خدام التنمية، وأثنى على روح الفريق الواحد والتّناغُم والإنجاز المحقّق والملموس على أرض الواقع.