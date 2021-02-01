برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

قال النائب ضياء الدين على بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قررت وقف قرارها السابق، الذي يقضي بسحب العقود المبرمة مع أصحاب محلات سوق الجملة لبيع الخضار بمنطقة شطا لتعديلها بداعى بطلانها، بعد المذكرة المقدمة منه والتي تؤكد صحة العقود المبرمة بين محافظة دمياط وأصحاب المحلات طبقا لمزاد علنى وقانوني.وتقدم ضياء على بصل بمذكرة إلى الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بشأن محلات سوق دمياط بمنطقة شطا ــ المحصورة بين الطريق الدولي الساحلي وطريق دمياط بورسعيد.وأوضح بصل أنه بتاريخ 1032010 و1132010، تم عمل مزاد لبيع المحلات بالمنطقة المذكورة لصالح تمويل مشروعات الإسكان، صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وتم ترسية المزاد على المشترين المنطبق في شأنهم الضوابط المعلن عنها بكراسة الشروط، ومن ثم تحررت عقود بيع ابتدائية بين المحافظة طرف أول والمشترين طرف ثان.