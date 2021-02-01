استغلال 30 ألف فدان ببحيرة المنزلة وجدولة ديون المزارع السمكية

أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أنه تم البدء في تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الملفات الخاصة بتطوير البحيرات من خلال خطة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأن هناك اجتماعًا سيعقد غدًا بشأن المثلث المعزول "في بحيرة المنزلة في بورسعيد وهناك رؤية للتطوير والاستغلال والبالغ مساحته 30 ألف فدان والتعامل مع العشوائيات في هذة المساحة من خلال إجراءات تتناسب مع طبيعة المنطقة.وقال مصيلحي، لـ«الدستور» إنه سيتم تقنين الوضع في بحيرة المنزلة طبقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيتم التعامل أيضًا في نطاق دمياط وبورسعيد كباقي محافظات الجمهورية، وطبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي بفتح التأجير للمزارع السمكية وإعادة النظر في القيمة الإيجارية طبقا لكل مزرعة وجدولة ديون المزارع السمكية البالغة 1400 مزرعة في بورسعيد ودمياط.