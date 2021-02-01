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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: تسجيل 3.7 مليون مواطن بالمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:56 م
الصافي عبد العال
الصافي عبد العال
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل محافطة الإسكندرية، بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا ومتزايدًا باعتباره إحدى أدوات الدولة لتقديم خدمات صحية لكل المصريين بجودة عالية ودون تمييز.

وأضاف «عبدالعال»، خلال تصريحات له اليوم، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، ووفق البيانات الرسمية لهيئة التأمين الصحي الشامل، تعمل على تسخير كافة الإمكانات لضغط الجدول الزمني المقرر لتنفيذه، بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات فقط بدلًا من 15 عامًا.

وأوضح «عبدالعال»، أنه تم تسجيل 3.7 مليون مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، مشيرًا إلى أن مصر وعلى مدار السنوات الماضية شهدت العديد من المبادرات الصحية الرئاسية التي أعلنها الرئيس السيسي للارتقاء بصحة المصريين، منها مبادرة «100 مليون صحة»، مضيفًا أن التـأمين الصحي الشامل يتكامل مع كل هذه المبادرات لرعاية المصريين والعناية الصحية بهم.

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